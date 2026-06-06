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Polonya'yı 2-0 ve 2-0 yendik

CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası Türkiye etabı, Alanya'da devam ediyor. Kadınlarda Türkiye'nin birinci ve ikinci takımları, Polonya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Polonya'yı 2-0 ve 2-0 yendik

Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası'nın (CEV Beach Volley Nations Cup) Türkiye etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

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Organizasyonun ikinci gününde kadınlar C Grubu'nda Türkiye ve Polonya'nın birinci ve ikinci takımları Alanya Uluslararası Plaj Spor Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

2-0'LIK GALİBİYETLERLE GEÇTİK

Müsabakalarda Türkiye'nin ikinci takımı İdil Gür - Yasemin Yıldırım ikilisi, Polonya'nın Anna Leciak - Alicja Latwis ikilisini 2-0 yendi. Türkiye'nin birinci takımı Su Şimdim - Bahar Doğan ikilisi de Polonya'nın Amelia Panek - Zuzanna Wozniak çiftini 2-0 mağlup etti.

Şampiyonada Türkiye milli takımı bugün erkeklerde saat 17.00 ve 17.45'te Kuzey İrlanda ile kadınlarda ise saat 21.00 ve 22.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.
Organizasyon, pazar günü oynanacak müsabakalarla sona erecek. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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