Play off'ta kazandı ama perişan oldu: Eskişehirspor'a TFF'den kötü haber

TFF 3. Lig play off'unda Eskişehirspor, 2-1 yenildiği maçın rövanşında kendi sahasında Ayvalıkgücü'nü 3-0 yenerek turu geçti.

Ancak kırmızı siyahlı kulübe TFF'den kötü haber geldi.

TFF, PFDK kararlarını açıklarken, Eskişehirspor'a ceza yağdı.

3 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAYACAK

Açıklama şöyle:

ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 08.05.2026 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ-AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 3 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 10.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 7. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 132.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü idarecisi NİYAZİ ÇELİK’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü idarecisi NİYAZİ ÇELİK’in, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/2-b maddesi uyarınca 150 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü sporcusu DENİZ KESKİN’in, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü idarecisi GÖKAY MEHMET ŞAHİN’in, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-b maddesi uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü sporcusu AKIN AKMAN’ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü sporcusu ELIAS DURMAZ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü görevlisi ALİCAN SÜREK’in, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.