İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de 10 yıllık dönem sona eriyor.

City'de teknik direktör Pep Guardiola, sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Pep Guardiola'nın yerine gelecek isim belli oldu.

ENZO MARESCA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, kulüpte daha önce Pep Guardiola'nın yardımcılığını da yapan Enzo Maresca ile anlaşma sağladı.

İtalyan teknik adamın Manchester City ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

46 yaşındaki Maresca, 2023 yazında Manchester City'den ayrıldıktan sonra Leicester City ve Chelsea'de görev yaptı.

Ocak ayında Chelsea'den ayrılan Maresca, 28 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

GUARDIOLA 10 YILDA NELER YAPTI?

1 Temmuz 2016 tarihinde Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola, 10 yıllık süreçte İngiliz ekibiyle 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 İngiltere Premier Lig, 3 İngiltere Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3 İngiltere Süper Kupası kazandı.