Penaltılardan önce takımı toplayıp dua ettirdi: Turu geçince de secdeyle kutladılar

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırdı.

Monterrey Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gakpo'nun 72. dakikada attığı golle öne geçen Hollanda karşısında 90+1. dakikada Diop'un golüyle skoru eşitleyen Fas, uzatma dakikalarının ardından seri penaltı atışlarında rakibini mağlup ederek son 16 turunda ev sahiplerinden Kanada'nın rakibi oldu.

Fas, son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak.

ÖNCE DUA SONRA SECDE

Maçın uzatma sürelerinin de 1-1 bitmesinin ardından Fas Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, takımını kenarda toplayıp toplu halde dua ettirdi.



Ismael Saibari'nin attığı son penaltı golünün ardından Faslılar büyük sevinç yaşadıyar.

Saha içinde tüm takımın bir araya gelerek yaşadığı sevincin ardından Faslı futbolcular, takım halinde secde yaparak galibiyeti kutlayıp şükrettiler.



Ayrıca Faslı oyuncular, kendi taraftarlarının olduğu tribüne giderek son 16'ya yükselmenin coşkusunu birlikte tezahürat yaparak kutladı.

Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Saibari, bu golle Hollanda'yı evine gönderirken ülkesini son 16'ya taşıyan isim oldu.