Paris karıştı: Ortalık yangın yerine döndü

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Macaristan'da oynanan finalde penaltılarda İngiliz temsilcisi Arsenal'ı mağlup eden Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, kupasını aldı.

Mücadelenin 6. dakikasında Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 65. dakikada Ousmane Dembele'nin penaltıdan attığı gole engel olamadı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran PSG, mutlu sona ulaşan takım oldu.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan Fransız ekibi, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.

Paris'te ise çok sayıla taraftar şampiyonluğu kutlarken ortalık karıştı.



Paris Saint-Germain'in (PSG) taraftarları, takımlarının bu tarihi zaferini kutlamak amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklara döküldü.

Kutlamalar sırasında çevreye maddi hasar verilmesi ve yangınların çıkarılması üzerine polisin müdahale ettiği olaylarda, güvenlik güçleri ile taraftarlar arasında arbede yaşandı.



Olaylar sabaha kadar sürdü.