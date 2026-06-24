Paraguay maçıyla ilgili flaş iddia: Hacıosmanoğlu'nun Infantino ile pazarlığı ortaya çıktı

A Milli Takım, ilk maçında Avustralya’ya 2-0, ikinci maçında da Paraguay’a 1-0 yenilerek Dünya Kupası’na veda etti.

Türkiye’nin bu şekilde Dünya Kupası’ndan elenmesi büyük bir şok yaşatırken, eleştirileri de beraberinde getirdi.

Paraguay maçının ardından TFF’nin gizli olarak yürüttüğü ‘maç iptali’ başvurusu ortaya çıktı.

PARAGUAYLI OYUNCU HAKEMİN SAATİNİ ALMIŞTI

Türkiye’nin Paraguay ile oynadığı maçın 45. dakikasında rakip futbolcu Matias Galarza, hakem Ivan Barton’un yere düşen saatini alarak bileğine takmıştı.

Sarı kartı bulunan futbolcunun daha sonra bu saati hakeme geri verdiği iddia edilse de herhangi bir görüntü gösterilmemişti.

TFF OLAY SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Sabah’ta yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan bu olay sonrası harekete geçti. FIFA kurallarında bulunan 'hakemin itibarını sarsacak ve oyunu sağlıklı şekilde yönetmesini engelleyecek hal ve davranışlar maçın tekrarını gerektirir' maddesi üzerine hukukçular, Hacıosmanoğlu’na "Bunun dönme ihtimali çok yok ama böyle bir durum var" ifadelerini kullanarak haber verdi.

FIFA BAŞVURUYA YANIT VERDİ

Hacıosmanoğlu’nun "Yüzde 1 bile olsa, sessiz sedasız bu işi çözelim. Hakkımızı arayalım" dediği ve FIFA Başkanı Infantino’ya durumla ilgili bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

FIFA’dan gelen yanıtta ise, "Talimatlar açık, görüşleriniz ve tespitlerinizde haklılık payı var ama hakemin görevini yapamadığı ve zafiyet oluştuğu tezini kanıtlamıyor. Hakemin ikinci bir saati olduğu için bu davranış zafiyete yer bırakmıyor. İkinci saat bu durumu ortadan kaldırıyor" denildiği yazıldı.