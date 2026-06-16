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Paraguay maçı öncesi herkesin dikkatini çekti: A Milli Takım antrenmanında görüldü

2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya’ya 2-0 yenilerek turnuvaya tatsız bir başlangıç yapan A Milli Takımımız’da Merih Demiral ve Eren Elmalı imaj değişikliğine gitti. Merih Demiral bıyıkları keserken, Eren Elmalı da eski saç stiline geri döndü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Paraguay maçı öncesi herkesin dikkatini çekti: A Milli Takım antrenmanında görüldü

2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya yenilgi ile başladı.
Ay yıldızlılar Paraguay maçına hazırlanırken, Merih Demiral ve Eren Elmalı gelişmesi yaşandı.

ANTRENMANDA YENİ İMAJLARI İLE GÖRÜLDÜLER

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanda saha içindeki bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Paraguay maçı öncesi herkesin dikkatini çekti: A Milli Takım antrenmanında görüldü - Resim : 1
Avustralya maçı öncesi uzattığı bıyıkları ile sosyal medyanın gündemine gelen Merih Demiral’ın bıyıklarını kestiği görüldü.

Rasta saç stili ile dikkat çeken Eren Elmalı ise eski saç modeline geri döndü.

KADER MAÇI: PARAGUAY

A Milli Futbol Takımımız, D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
Milliler, bu maçı kesin olarak kazanmak zorunda.
Alınacak bir yenilgi, iki averaj nedeniyle grupta sonuncu olmamıza neden olabilir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dünya Kupası Milli Takım
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