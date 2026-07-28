Öve öve bitiremeyip takımdan gönderdiler

Samsunspor, 3 sezon boyunca kırmızı-beyazlı formayı terleten futbolcu Carlo Holse ile yolların ayrıldığını açıkladı.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, ''Atatürklü Arma’yı her zaman gururla temsil ettin, üç sezon boyunca goller ve asistlerin yanında büyük anılar da bıraktın.

Kritik anlarda sorumluluk aldın, Avrupa sahnesinde gösterdiğin performansla UEFA Konferans Ligi’nin en çok asist yapan oyuncuları arasına adını yazdırdın, ailemizin unutulmaz isimlerinden biri oldun.

Mücadelen, karakterin ve duruşunla Büyük Samsunspor Taraftarı’nın gönlünde her zaman özel bir yerin olacak. Birlikte yaşadığımız unutulmaz anılar için teşekkür ederiz, Carlo. İyi ki yollarımız kesişti... Yolun açık olsun!'' ifadeleri kullanıldı.

YENİ ADRESİ MLS OLDU

Danimarkalı futbolcu Carlo Holse'nin yeni adresi MLS ekibi St. Louis City oldu.

Samsunspor formasını 114 resmi maçta giyen 27 yaşındaki oyuncu, 22 gol ve 14 asistlik performans gösterdi.

Carlo Holse, kariyerine ABD'de devam edecek.