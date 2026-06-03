Osimhen'in peşini bırakmadılar: Galatasaray'ın bonservis kararı belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlaması sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i takımda tutmak istese de Avrupa devleri peşini bırakmıyor.

ATLETICO MADRID VE BARCELONA TAKİPTE

İspanya basınından AS'ın haberine göre; Atletico Madrid, Julian Alvarez'in takımdan ayrılması durumunda Victor Osimhen'i transfer etmeyi düşünüyor. Robert Lewandowski'yle yollarını ayıran Barcelona da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor

MANCHESTER UNITED DA İLGİLENİYOR

İngiliz basınından da Daily Express ise Manchester United'ın Victor Osimhen'i öncelikli hedef olarak belirlediğini dile getirdi.

HEDEF MİNİMUM 150 MİLYON EURO

Öte yandan Galatasaray yönetimi, oyuncuyu satmaya niyetli değil Ayrılığın ancak Osimhen'in istemesi halinde gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Yönetim, bonservis bedelini minimum 150 milyon euro olarak belirledi.

HOCASININ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Nijerya Milli Takımı teknik direktörü Eric Chelle geçtiğimiz günlerde "Victor Osimhen kulüp değiştirmek üzere olması nedeniyle kadroda yer almıyor. Bu yüzden evde kalmasını tercih ederim çünkü eğer oynarsa ve %100 performans göstermezse bu iyi olmaz" demişti. Ancak bu sözler daha sonra oyuncu tarafından yalanlanmıştı.