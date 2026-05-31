Osimhen'in hocasından olay iddia: Kulüp değiştirmek üzere

Nijerya Milli Takımı 3 Haziran'da Varşova'da Polonya ile, 10 Haziran'da ise Leiria'da Portekiz'le hazırlık maçı yapacak.

OSIMHEN KADRODA YOK

Karşılaşma öncesi çalışmalarını sürdüren Nijerya'da teknik direktör Eric Chelle, açıklamalarda bulundu. Chelle, Galatasaraylı Victor Osimhen'in kadroda olmamasına dair yaptığı açıklamayla ortalığı karıştırdı.

"KULÜP DEĞİŞTİRMEK ÜZERE"

Victor Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimalinden bahseden Eric Chelle konuşmasında şu sözleri sarf etti:

Victor Osimhen kulüp değiştirmek üzere olması nedeniyle kadroda yer almıyor. Bu yüzden evde kalmasını tercih ederim çünkü eğer oynarsa ve %100 performans göstermezse bu iyi olmaz

MANCHESTER UNITED DEVREDE

Eric Chelle'nin bu açıklamasıyla transfer iddiaları gündeme geldi. Osimhen için özellikle Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın devrede olduğu biliniyor. İngiliz basınındaki haberlere göre; sarı-kırmızılılar, transfer için 150 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.