Osimhen'in Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı: Şaşırtan talep

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'le ilgili transfer haberleri peş peşe çıkıyor. Nijeryalı oyuncu "Ben burada mutluyum ve Galatasaray'da kalacağım" dese de haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

Osimhen'le ilgili konuşan gazeteci Levent Tüzemen katıldığı yayında "Osimhen'e İtalya kapısı kapalı. Çünkü Napoli, Galatasaray'a satarken tazminat maddesi koydu. Bir gün Osimhen'e Dünya devinin talip olacağını biliyorduk. Ben mesela PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin kendisine karşı bir ilgisi olduğunu da biliyorum. PSG ve Galatasaray'ın ilişkileri de çok iyi. Icardi'yi oradan aldılar. Çok yüksek rakam değil, 10 milyon euroya geldi" dedi.

"DURSUN ÖZBEK'İN NİYETİ YOK"

Tüzemen, şöyle devam etti:

"Osimhen gitmek istediği sürece kimse onu tutamaz. Sonuçta 2 şampiyonlukta direkt katkısı var. Kariyerini düşünebilir. Ama Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kendisinden son derece memnun ve satmak gibi bir niyeti yok. Şöyle bir talebi de var oyuncunun; takımın güçlendirilmesini talep ediyor ve istediği pasları almak istiyor. Böylece Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde daha büyük başarılar yakalayacağına inanıyor."