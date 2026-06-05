Osimhen'i TRT'de açıkladı

Galatasaray'ın Victor Osimhen'i satmama kararı almasına rağmen TRT'deki programda çarpıcı bir Osimhen açıklaması geldi. Evren Göz, İspanyol devi Barcelona'nın Osimhen'e olan ilgisini açıkladı.

130 MİLYON EURO İDDİASI

Barcelona'nın kış transfer döneminde Osimhen'le ilgili teklifini anlatan Göz, şunları söyledi:

"Barcelona, kışın Osimhen için şöyle bir teklifle geldi. 'Kalıcı bir sakatlık olmazsa 130 milyon Euro'yu yazın masaya koyacağız' diyor. Şimdi Lewandowski gitti, Julian Alvarez olmadı. Şimdi oraya kimi koyacaksın? Çok az isim var.

Söz konusu Barcelona olunca oyuncunun teklife vereceği cevap da önemli. Henüz resmi teklif yok ama gelme ihtimali yüksek. Birkaç tane çok iyi teklif gelecektir.

Bence 150 milyon Euro da gelse Galatasaray, Osimhen'i satmamalı. Ancak Galatasaray hedeflerine ulaşırsa seneye satılabilir. Çünkü henüz gidilmemiş bir yol var ve Osimhen'siz o yolu aşman mümkün değil."