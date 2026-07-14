Osimhen'den gelen telefonu resmen açıkladılar: Transfere ikna oldu Galatasaray'a imzayı attı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları devam ediyor.

CHIEZIE METU İMZAYI ATTI

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı basketbolcu Chimezie Metu'yu kadrosuna kattı. Galatasaray'dan transfere dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray MCT Technic, NBA ve EuroLeague tecrübesiyle Avrupa basketbolunun önemli uzunlarından biri olan Chimezie Metu ile anlaşarak Nijeryalı millî oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı.

208 cm boyundaki deneyimli uzun, güçlü fiziği, atletizmi, ribaund katkısı ve pota üzerindeki etkili oyunuyla yeni sezonda Galatasaray MCT Technic forması altında takımımıza önemli bir güç katacak.

Başarılı oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz.

OSIMHEN'İN TELEFONU BİZZAT AÇIKLANDI

İmzaların atılmasının ardından transfere dair ilginç bir detay ortaya çıktı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in Metu'yu bizzat arayarak transfere ikna ettiği açıklandı.

Nijerya Erkek Milli Basketbol Takımı'ndan yapılan açıklamada "Süper Kartal Victor Osimhen, Galatasaray'a transfer olması için Chimezie Metu'yu aradı" denildi.