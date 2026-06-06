Osimhen'den Galatasaraylıları şaşırtacak hamle: Aracılarla haber göndermiş

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'den sarı kırmızılıları şaşırtacak bir hamle geldi. İspanyol basınında çıkan bir habere göre Osimhen, kendisini almaları için Barcelona'ya aracılarla haber gönderdi.

Sport'taki haberde, Nijeryalı oyuncu aracılarla Barcelona'ya teklif edildi. Carlos Monfort imzalı haberde öne çıkan bölümler şöyle:

" Victor Osimhen'in adı son saatlerde Barcelona çevrelerinde gündeme geldi. Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı forvet, aracılar vasıtasıyla Barça'ya teklif edildi ve bu durum, uluslararası arenadaki en çok aranan oyunculardan bazılarının Blaugrana projesine olan ilgisinin devam ettiğini bir kez daha gösteriyor.

"BARÇA ÖNCELİKLİ GÖRMÜYOR"

Ancak, Nijeryalı milli oyuncunun muazzam yeteneğine rağmen, Barça onun transferini hücum hattını güçlendirmek için öncelikli bir seçenek olarak görmüyor . Kulüp onun yeteneklerine değer veriyor ve piyasadaki en iyi santraforlardan biri olduğunun tamamen farkında, ancak Deco'nun aylar önce belirlediği yol haritası aynen aynı kalıyor.

27 yaşındaki Osimhen, Türkiye'de muhteşem bir sezon geçirdi. Forvet oyuncusu, Galatasaray formasıyla tüm müsabakalarda 33 resmi maçta 22 gol attı ve 7 asist yaptı; böylece sezon boyunca Türk takımının en önemli hücum gücü haline geldi. Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 75 milyon euro ve geçen yaz Galatasaray, Napoli'den haklarını aynı miktarda bir bedelle satın aldıktan sonra 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Bugün itibariyle, Barcelona'nın hücum hattını güçlendirmek için en önemli hedefi Julián Álvarez olmaya devam ediyor. Barça'da, Atlético Madrid'in her türlü direnişi göstereceği varsayılıyor ve Atlético cephesinden gelen bazı mesajlar, potansiyel transferle ilgili sosyal medyada yapılan ima ve şakalar da dahil olmak üzere, dikkatlerden kaçmadı. Buna rağmen, Camp Nou'dakiler sakin kalıyor ve şu ana kadar yapılan tüm görüşmelerin transfer piyasasında tamamen normal olduğuna inanıyorlar. Şimdilik, Barça, işlerin nasıl gelişeceğini görmek ve durumun sakinleşmesini beklemek için birkaç günlük bir ara vermeye karar verdi.

Sadece Julián Álvarez transferinde tamamen beklenmedik bir gelişme, Osimhen gibi alternatifleri araştırmanın kapısını açabilir ki bu da son derece düşük bir ihtimal, hatta imkansız görünüyor."