Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, tatil için gittiği Lagos'taizdihamla yüz yüze geldi. Doğduğu topraklara dönen dünya yıldızı, hayranlarının kontrolden çıkan coşkusuyla ciddi güvenlik sorunlarının tam ortasında kaldı.

HABER YAYILDI, SOKAKLAR DOLUP TAŞTI

Osimhen'in Lagos'a geldiği haberinin sosyal medyada yayılması, şehirde ani ve kontrolsüz bir kalabalık hareketini tetikledi. Yıldız futbolcuyu bir an olsun görebilmek umuduyla yüzlerce taraftar sokaklara döküldü.

Afrika'nın en kalabalık şehirlerinden biri olan Lagos'ta zaten yoğun olan sokak trafiği, bu ani insan seli nedeniyle felç oldu. Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı anlarda kalabalık hızla kontrol edilemez bir hal aldı.

ARABANIN CAMINA VURDULAR

Osimhen'in bulunduğu araca ulaşmaya çalışan taraftarlar, birbirini iterek ve ezerek araca doğru hamle yaptı. Bazı hayranların arabanın camına yumruklamaya başlaması, yıldız futbolcunun sabrını taşırdı. Osimhen, camın arkasından bağırarak sert bir şekilde tepki gözterdi. Daha sonra aracından inen Galatasaray'ın yıldızı taraftarlara kızdı.

KORUMA ÇEMBERİNDE GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Durumun hızla tehlikeli bir boyut kazanması üzerine güvenlik ekipleri harekete geçti. Osimhen, etrafını saran koruma halkasıyla bölgeden güçlükle uzaklaştırılabildi. Nijeryalı yıldızın sağlıklı ve sağ salim araçtan indirilmesi dakikalar sürdü. Benzer sahneler geçmişte de dünyanın farklı coğrafyalarındaki büyük yıldızların başına gelmiş; bu tür kalabalık kontrolsüzlükleri zaman zaman ağır yaralanmalarla sonuçlanmıştı.

OSIMHEN NİJERYA'NIN ULUSAL GURURU

Victor Osimhen, Nijerya'da yalnızca bir futbolcu değil; milyonlarca genç için umut ve ilham kaynağı olan bir figür konumunda. Lagos'un yoksul semtlerinden çıkarak dünyanın en büyük kulüplerinden birinde forma giyen Osimhen'in hikayesi, ülkesinde efsane boyutlarına ulaşmış durumda. Bu nedenle her memleket ziyareti, sıradan bir tatil değil; adeta bir ulusal bayram havasına bürünüyor.

GALATASARAY FORMASIYLA ZİRVEYE TAŞINDI

Geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de sergilediği üstün performansla Avrupa gündemindeki yerini daha da sağlamlaştıran Osimhen, bu süreçte Nijerya'daki popülaritesini de katladı. Sarı-kırmızılı formayla attığı goller Lagos'ta da büyük sevinçlere sahne oldu; her maç gecesi şehrin barları ve meydanları adeta Türkiye'den yayın izler hale geldi.