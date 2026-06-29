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Halk TV Spor Osimhen için Galatasaray'a resmi yazı yolladılar: Teklif ortaya çıktı

Osimhen için Galatasaray'a resmi yazı yolladılar: Teklif ortaya çıktı

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen için sarı kırmızılı kulübe yazılı transfer teklifi gönderildiği ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Osimhen için Galatasaray'a resmi yazı yolladılar: Teklif ortaya çıktı
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Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen için resmi teklif yapıldığı ortaya çıktı. Hatta bu teklifin yazılı olarak da sarı kırmızılı kulübe gönderildiği belirtildi.

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Gazeteci Serhat Ulueren, GS Gazete'deki habere göre, Icardi'nin durumunun cuma gününe kadar belli olacağını belirtirken, Torreira, Barış Alper ve Davinson Sanchez'in ise kulüpte kalacağını söyledi.

HEM SUUDİ ARABİSTAN'DAN HEM DE İNGİLTERE'DEN

Ulueren, şöyle devam etti:
"Osimhen için Arabistan'dan 122 milyon euroluk yazılı teklif var. İngiltere Premier Lig'den ise 98 milyon euroluk teklif geldi. Manchester United veya Tottenham'dan geldiği söyleniyor.
Galatasaray'ın Osimhen için bonservis talebi 140 milyon euro. Osimhen'in gitme ihtimali olduğu için Icardi takımda kalabilir. Başkan Dursun Özbek her şeyi düşünüyor.
Bu arada Noa Lang, Galatasaray'a dönmek için can atıyor. Frankfurt forması giyen Can Uzun için en fazla 45 milyon euroya çıkacaklar. Yedek kaleci de arıyorlar. Lille'den Berke Özer'e gittiler ve 'Ben Uğurcan'ın yedeği olmam' cevabı geldi.
Dünya Kupası'ndan sonra 4 transfer yapılacak. 2 tane Sane, Osimhen tarzı dünya yıldızı gelecek. 2 tanesi de normal seviyede oyuncular olacak."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Transfer Victor Osimhen Mauro Icardi
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