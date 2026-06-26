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Halk TV Spor Orkun Kökçü'ye FIFA sürprizi: ABD'ye attığı gol Barış Alper Yılmaz'a yazıldı

Orkun Kökçü'ye FIFA sürprizi: ABD'ye attığı gol Barış Alper Yılmaz'a yazıldı

Millilerimiz, ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından FIFA, millilerin 2. golüne dair değişikliğe gitti. Orkun Kökçü'nün şutunda topun Barış Alper Yılmaz'a değdiği tespit edildi. 2. gol Yılmaz'ın hanesine yazıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Orkun Kökçü'ye FIFA sürprizi: ABD'ye attığı gol Barış Alper Yılmaz'a yazıldı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki üçüncü maçında ABD'yle karşılaştı. Los Angeles'ta oynanan mücadeleyi millilerimiz, 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

TOP BARIŞ ALPER YILMAZ'A ÇARPTI

Karşılaşmanın ardından FIFA'dan sürpriz bir değişiklik geldi. Millilerimizin ikinci golünde Orkun Kökçü'nün şutundan sonra topun Barış Alper Yılmaz'a çarptığı belirtildi.

FIFA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Bunun üzerine Orkun Kökçü'ye yazılan gol Barış Alper Yılmaz olarak değiştirildi. FIFA'nın resmi sitesinde yapılan değişiklikte golün kaydeden kişi Barış Alper Yılmaz olarak güncellendi.

SON GOL KAAN AYHAN'DAN

Millilerin gollerini 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+8'de Kaan Ayhan kaydetmiş oldu. ABD'nin golleriyse 3. dakikada Trusty ve 49. dakikada Berhalter'den geldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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