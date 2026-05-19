Orkun Kökçü'den veda mesajı: Her şey için teşekkürler

Beşiktaş'ta sezonun bitmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Ayrılık kararı sonrası Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'den veda paylaşımı geldi.

''HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER HOCAM''

Orkun Kökçü paylaşımında, ''Her şey için teşekkürler hocam. Yolun açık her şey gönlünce olsun'' ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

''Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Sergen Yalçın'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz''

33 MAÇTA 20 GALİBİYET

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci döneminde lig ve kupada toplam 39 maçta kulübede yer aldı.

İkinci döneminde Süper Lig'de 33, Türkiye Kupası'nda 6 maçta takımının başında yer alan Yalçın, söz konusu mücadelelerde toplam 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 70 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 43 gol gördü.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi 262 gün sürdü. Deneyimli teknik adam, ilk döneminde ise 679 gün takımın başında kalmıştı.