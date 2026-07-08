Operasyon Lukaku: Transfer için resmen harekete geçtiler

İtalya'nın Napoli Kulübü'nün futbolcusu olan Belçika Milli Takımı'nın golcüsü Romelu Lukaku için Süper Lig devi resmen harekete geçti.

Belçikalı Leandro Trossard transferini bitirmek üzere olan Beşiktaş'ın milli takımda birlikte oynadığı Lukaku'yu da almak için Napoli ile ilk teması kurdu. Sabah'taki habere göre; Sırp yıldız Dusan Vlahovic'ten henüz cevap alamayan siyah beyazlıların rotasını İtalya'ya kırdığı belirtildi.

Beşiktaşlı yöneticilerin 33 yaşındaki futbolcunun sağlık raporlarını isteyip incelemeye aldığı ve bonservisi için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

NAPOLİ'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Kariyerinde Everton, Chelsea, Manchester United, Inter, Roma gibi kulüplerde oynayan Lukaku, Napoli'de ise istediğini bulamadı.

Lukaku önceki sezon 41 maçta 17 gol attığı Napoli'de geçen sezon ise sakatlıklarından da dolayı sadece 7 maçta forma giyebildi.

Belçika'nın Dünya Kupası kadrosunda bulunan Lukaku, ABD'yi 4-1 yendikleri maçta takımının son golünü attı. Lukaku, Dünya Kupası'nda 5 maçta 3 gole ulaştı.

Lukaku'nun da Napoli'den ayrılmak istediği İtalyan basınında yer almıştı.