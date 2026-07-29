Onuachu'nun yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Paul Onuachu ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Onuachu'nun yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

Onuachu'ya daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Arap kulüplerinden de teklifler olduğu belirtilmişti. Ancak Trabzonspor'un bu teklifleri kabul etmediği de bildirilmişti.

30 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Ancak bu kez yapılan teklifi Trabzonspor'un değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Karadeniz Gazetesi'ndeki habere göre; Paul Onuachu için İngiliz kulübü Fulham’ın bonuslarla birlikte 30 milyon euroluk teklif yaptığı, Trabzonspor’un da yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

İngiliz basınında yer alan bir haberde de “Türk kulübünden daha önce Chibuike Nwaiwu’yu isteyen Fulham bu kez aynı takımın forveti Paul Onuachu’ya talip oldu. Kulüpler arasında transferin ayrıntıları konuşuluyor. Ödeme planında anlaşma sağlanırsa kısa süre içinde Trabzonspor’un 2 oyuncusu Fulham’a imza atabilir” ifadelerine yer verildi.

32 yaşındaki Onuachu'nun Trabzonspor'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Onuachu, geçen sezon Süper Lig'de 22, Türkiye Kupası'nda da 4 gol atmıştı.