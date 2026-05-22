Önder Özen imzası kurumadan yeni teknik direktörü buldu: İlk görüşmeyi Serdal Adalı yapacak
Beşiktaş'ın yeni Futbol Direktörü Önder Özen, imza atar atmaz yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Özen'in hız verdiği teknik direktör çalışmalarında sona gelindi. Serdal Adalı, belirlenen teknik direktör ile ilk görüşmeyi yapacak.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırması ve Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile vedalaşılması sonrası Futbol Direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi.
Siyah-beyazlı ekipte sıra teknik direktör konusuna geldi.
ÖNDER ÖZEN İMZASI KURUMADAN TEKNİK DİREKTÖRÜ BULDU
Önder Özen, göreve gelir gelmez çalışmalara hız katarken, 56 yaşındaki futbol adamının karar verdiği teknik direktör belli oldu.
Özen'in tercihi Ange Postecoglou oldu.
SERDAL ADALI POSTECOGLOU İLE GÖRÜŞECEK
Beşiktaş'ta teknik direktör listesinin ilk sırasında yer alan Ange Postecoglou ile ilk görüşmeyi başkan Serdal Adalı yapacak.
Son olarak İngiltere'de Nottingham Forest'ı çalıştıran Avustralyalı teknik adamın kökleri Manisa'ya dayanıyor.
KARİYERİNDE 16 KUPA KAZANDI
60 yaşındaki teknik direktörün kariyerinde 16 kupası bulunuyor.
Postecoglou, 2024-2025 sezonunda Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.