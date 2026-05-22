Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Önder Özen imzası kurumadan yeni teknik direktörü buldu: İlk görüşmeyi Serdal Adalı yapacak

Önder Özen imzası kurumadan yeni teknik direktörü buldu: İlk görüşmeyi Serdal Adalı yapacak

Beşiktaş'ın yeni Futbol Direktörü Önder Özen, imza atar atmaz yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Özen'in hız verdiği teknik direktör çalışmalarında sona gelindi. Serdal Adalı, belirlenen teknik direktör ile ilk görüşmeyi yapacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Önder Özen imzası kurumadan yeni teknik direktörü buldu: İlk görüşmeyi Serdal Adalı yapacak

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırması ve Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile vedalaşılması sonrası Futbol Direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi.

Siyah-beyazlı ekipte sıra teknik direktör konusuna geldi.

Fenerbahçe kongreyi beklerken Serdal Adalı fırsatı kaçırmadı: Daldaki kuşu kapacakFenerbahçe kongreyi beklerken Serdal Adalı fırsatı kaçırmadı: Daldaki kuşu kapacak

ÖNDER ÖZEN İMZASI KURUMADAN TEKNİK DİREKTÖRÜ BULDU

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Önder Özen, göreve gelir gelmez çalışmalara hız katarken, 56 yaşındaki futbol adamının karar verdiği teknik direktör belli oldu.
Özen'in tercihi Ange Postecoglou oldu.

Önder Özen imzası kurumadan yeni teknik direktörü buldu: İlk görüşmeyi Serdal Adalı yapacak - Resim : 2

SERDAL ADALI POSTECOGLOU İLE GÖRÜŞECEK

Beşiktaş'ta teknik direktör listesinin ilk sırasında yer alan Ange Postecoglou ile ilk görüşmeyi başkan Serdal Adalı yapacak.

Son olarak İngiltere'de Nottingham Forest'ı çalıştıran Avustralyalı teknik adamın kökleri Manisa'ya dayanıyor.

Önder Özen imzası kurumadan yeni teknik direktörü buldu: İlk görüşmeyi Serdal Adalı yapacak - Resim : 3

KARİYERİNDE 16 KUPA KAZANDI

60 yaşındaki teknik direktörün kariyerinde 16 kupası bulunuyor.
Postecoglou, 2024-2025 sezonunda Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Önder Özen Beşiktaş Serdal Adalı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro