Olimpiyat yarışında dev çekilme: Türkiye’nin önü açılıyor mu?

Dünya spor kamuoyunun merakla takip ettiği Olimpiyat yarışı vites artırırken, Avrupa’dan gelen flaş çekilme kararı Türkiye’nin adaylık sürecini bir kez daha spot ışıklarının altına itti.

Almanya'nın başkenti Berlin, ülkenin önümüzdeki dönemde 2036, 2040 veya 2044 olimpiyatlarının adaylık başvurusundan resmen çekildiğini duyurdu.

Almanya’nın başkenti Berlin, Olimpiyat adaylığı başvurusunu resmi karar öncesinde geri çekerken, bu hamle İstanbul ile organizasyona resmen aday olan Türkiye için stratejik bir viraj anlamına geliyor.

Berlin'in bu kararı, İstanbul şehriyle organizasyona resmen talip olan Türkiye’nin olimpiyat yürüyüşündeki dengeleri yeniden şekillendirecek nitelikte.

BERLİN KARAR ÖNCESİ RESMEN ÇEKİLDİ

Alman Olimpik Spor Konfederasyonu'nun (DOSB) cumartesi günü Almanya adına resmi aday kenti açıklaması bekleniyordu. Ancak Berlin yönetimi, bu kritik duyuru öncesinde sürpriz bir hamleyle adaylıktan çekilme kararı aldı.

Şehir basınına yansıyan bilgilere göre, Berlin'in iç değerlendirmelerde ülkedeki diğer güçlü rakipleri Münih ve Köln-Ren-Ruhr bölgesinin gerisinde kalması bu kararda etkili oldu.

Gözler Türkiye ve İstanbul’un ÜzerindeAvrupa'nın en büyük metropollerinden Berlin'in devre dışı kalması, gözleri doğrudan 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için resmi adaylığını ilan eden Türkiye’ye çevirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tam koordinasyonuyla yürütülen adaylık süreci, uluslararası alanda büyük bir ciddiyetle takip ediliyor.

Türkiye, olimpiyat yolundaki en büyük provasını ve kozunu ise 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yaparak dünyaya sergilemeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK RAKİBİ KİM?

Almanya cephesinde Berlin'in çekilmesiyle masada hala Münih ve Köln alternatifleri bulunsa da, Türkiye’nin küresel ölçekte rekabet ettiği çok güçlü rakipler mevcut. İstanbul; Hindistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Endonezya ve Şili gibi dev bütçeli küresel aktörlerle yarışıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) ev sahibini ilan edeceği 2029 yılına kadar bu dev yarış hız kesmeden devam edecek.