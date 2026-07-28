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Halk TV Spor Olcay Şahan'ın gözdesiydi: TFF 1. Lig ekibine trnasfer oldu

Olcay Şahan'ın gözdesiydi: TFF 1. Lig ekibine trnasfer oldu

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, 1461 Trabzon FK'dan Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Olcay Şahan'ın gözdesiydi: TFF 1. Lig ekibine trnasfer oldu

TFF 1. Lig takımlarından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sağ bek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulübün açıklamasında, son 2 sezonu Olcay Şahan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 2. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'da geçiren 24 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, 1461 Trabzon’dan Muhammed Emin Sarıkaya ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Bursaspor'da futbol hayatına başlayan, Başakşehir ile Süper Lig deneyimi yaşayan oyuncumuz son iki sezon oynadığı 1461 Trabzon’da 62 maçta mücadele etti. Alt yaş kategorilerde milli formayı giyen Muhammed Emin Sarıkaya'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olcay Şahan'ın gözdesiydi: TFF 1. Lig ekibine trnasfer oldu - Resim : 1

30 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon 1461 Trabzon FK formasıyla 30 maça çıkan Muhammed Emin Sarıkaya takımın önemli parçalarındandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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