Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı!

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Okan Buruk'un milli futbolcuyla ilgili planı belli oldu.

DEVRE ARASINDA MASAYA OTURACAKLAR

Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz ile devre arasında yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılıların, milli oyuncuyla yapılacak görüşmelerde uzun vadeli bir anlaşmaya varmayı hedeflediği aktarıldı.

GALATASARAY'DAN UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME PLANI

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalmasını güvence altına almak istediği ve bu doğrultuda uzun süreli yeni bir sözleşme hazırlığında olduğu belirtildi.

Yönetimin devre arasında milli futbolcuyla masaya oturarak sözleşme şartlarını görüşmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.

Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sözleşme hamlesiyle başarılı futbolcunun geleceğini daha uzun süre güvence altına almak istediği ifade edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bugüne kadar 212 resmi karşılaşmada görev alan Barış Alper Yılmaz, takımına 37 gol ve 36 asistlik katkı sağladı.