Okan Buruk'tan yıldız oyuncu için özel görüşme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta kalesinde 12 gol gören ve milli takımda kırmızı kart şoku yaşayan 30 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır ile özel bir moral görüşmesi gerçekleştirecek.

30 yaşındaki eldiven, ligin ilk 6 haftasında 5 maçta ilk 11'de forma şansı buldu ve 90 dakika sahada kaldı.

Uğurcan, bu maçlarda kalesinde 8 kez gol gördü. Milli file bekçisi, bu sezon sadece Erzurumspor Futbol Kulübü ve Kocaelispor maçlarında kalesini gole kapamayı başardı.

7 MAÇTA 12 GOL

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşmasında da kalesinde 3 gol gördü.

Yıldız eldiven, A Milli Futbol Takımımızın Fransa mücadelesinde de 11'de başladı ve kalesinde 1 gol gördü ve maçın 84'üncü dakikasında kırmızı kart görerek yerini Altay Bayındır'a bıraktı.

30 yaşındaki file bekçisi, bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmada 12 gol yedi.

OKAN BURUK'TAN MORAL GÖRÜŞMESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fransa maçında da kırmızı kart gören Uğurcan Çakır ile milli aradan sonra özel olarak görüşmek isteyecek.

Deneyimli hoca, zorlu maç takviminden önce deneyimli file bekçisine moral vermek istiyor.