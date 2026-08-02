Okan Buruk'tan transfer eleştirilerine yanıt: Maç sonu söz verdi

Galatasaray hazırlık maçında Rennes ile karşılaştı. Rams Park'taki mücadele 3-3'lük beraberlikle bitti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk değerlendirmelerde bulunurken transfer eleştirilerine de yanıt verdi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

Hazırlık dönemi geçiriyoruz. Hazırlık maçlarında birçok takım daha kolaydan başlar, daha kolayını oynamaya çalışır ama biz böyle iddialı zor maçlar seçmeye çalıştık. Rennes de güçlü bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Biz de hazırlanma sürecindeyiz zaten. Belki Villlarreal maçı bizim için ölçü olabilecek bir maç. Oyuncularımız yüzde 100 hazır değil. Yüzde 100 performans beklemek çok hayal olur.

"BU BASKI DA DOĞRU YANLIŞ BİR ŞEY YOK"

Bir çaba ve uğraş var transfer için. Bunu söylediğimde belki bana da kızıyorlar, “Transfer gelmiyor sen de daha tepkini koy” diyorlar. Bu da olabiliyor ama burası Galatasaray. Galatasaray hepimizin takımı. Galatasaray'a sahip çıkmamız gerekiyor. Bu baskı da doğru. Onda yanlış bir şey yok. İyi niyetli bir çalışma var. Başkanımız bu anlamda Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışıyor.

"SÖZ VERİYORUM SEZONA GÜÇLÜ BAŞLAYACAĞIZ"

Galatasaray taraftarına söz veriyorum. Sezona güçlü başlayacağız. Güçlü bir kadro kuracağız. 4 senede nasıl yaptıysak yine yapacağız. Taraftarımızın aklında hiç soru işareti olmasın.