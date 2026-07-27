Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Marketten gidip 'Bu üçünü aldım' diyebileceğiniz bir şey değil

Galatasaray, hazırlık maçında Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''SKORA BAĞLI KALMAMAK GEREKİYOR''

Okan Buruk açıklamasında, "Burada bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çok fazla skora bağlı kalmamak gerekiyor. Milli oyuncular için 7 gün oldu. Bugün süre vermek için bile erken ama hem oynamak istediler, 45'te çıkarır mıyız diye düşündük, 60'ta çıkardık." dedi.

''SAVUNMA ARKASINA KOŞULAR LAZIM''

Konuşmasını sürdüren deneyimli teknik adam, "Savunma arkası koşular lazım. O tür koşular yapacak oyunculara ihtiyacınız oluyor. Gabriel Sara girdikten sonra 1-2 tane denedi. Adam adama oynayan takımlara karşı koşucu oyuncular önemli oluyor." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Okan Buruk'un transfer ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli ama nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Eğer elit oyuncu almak istiyorsanız bazen zaman alıyor, kolay olmuyor."

"Başkanımız, yönetimimiz, hepimiz transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmeyi isterdik. Bu baskının oluşmasından tabii ki mutlu değiliz. Hep söylüyorum; transfer böyle marketten gidip, 'Bu üçünü aldım' diyebileceğiniz bir şey değil. Oyuncuyu ve kulübünü ikna etmek gerekiyor. Sizin istediğiniz kalitede oyuncu olması gerekiyor."

"Fiyat olarak da dünya futbolunda acayip yükselen bonservis fiyatları var. 100 milyon, 120 milyon euro bandında transferler yapılıyor. Hep şunu söylüyoruz; bilinmesini istiyorum, biz transfer yapacağız. En kısa zamanda yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadroya katacağız. Eksik olduğumuzu biliyoruz. Baskının olması da gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de normal ama biz transfer yapacağız. Burada sabır tabii ki gerekiyor ama en önemlisi doğru oyuncuları almamız."