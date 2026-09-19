Okan Buruk'tan kırmızı kart açıklaması: Beni isteyerek attı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

OKAN BURUK'A KIRMIZI KART

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yoğun itirazları nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Buruk kırmızı kart nedeniyle basın toplantısına katılamasa da kırmızı karta dair açıklamalarda bulundu.

"BENİ İSTEYEREK ATTI"

beIN Sports'un haberine göre; Okan Buruk konuşmasında "Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı" ifadelerini kullandı.

UGOCHUKWU DA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sarı-kırmızılılarda Lesley Ugochukwu da Ozan Tufan'a müdahalesinin ardından VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.