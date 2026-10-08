Okan Buruk'la telefonda konuştu: Galatasaray talebini reddetti
Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da kadro değişiyor. Davinson Sanchez ile telefonda görüşen Okan Buruk kararını verdi.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 9 Ekim Cuma günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da milli takıma giden futbolcular nedeniyle kadro değişmek zorunda kaldı.
OKAN BURUK'LA KONUŞTU FORMA GİYMEK İSTEDİ
Peru'ya karşı 2-0 galip gelen Kolombiya'da Davinson Sanchez 90 dakika sahada kaldı. Bugün İstanbul'a gelecek deneyimli stoper ile teknik direktör Okan Buruk telefonda görüştü.
Sabah'ta yer alan habere göre; Davinson Sanchez durumunun iyi olduğunu belirterek Kasımpaşa karşısında forma giyebileceğini iletti.
RİSKE EDİLMEYECEK
Ancak oyuncusunu riske etmek istemeyen Okan Buruk bu talebi reddetti. Okan Buruk'un stoperde Davinson Sanchez'in yerine Mario Lemina'ya forma şansı vermesi bekleniyor.
TORREIRA DA DİNLENDİRİLECEK
Uzun zaman sonra Uruguay Milli Takımı'na çağrılan Lucas Torreira'nın da Kasımpaşa maçında dinlendirileceği kaydedildi.