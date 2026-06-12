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Okan Buruk unutunca pişman oldu: Hemen düzeltti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dünya Kupası 11'ine Messi'yi almayı unuttuğunu itiraf etti. "Ronaldo'yu çıkarıp Messi'yi koyacağım" dedi.

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Okan Buruk unutunca pişman oldu: Hemen düzeltti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıkladığı Dünya Kupası kadrosu beklenmedik bir tartışma yarattı. Listede Lionel Messi'nin yer almaması sosyal medyada büyük yankı uyandırınca Buruk'tan hızlı bir düzeltme geldi.

"MARADONA DERKEN MESSİ'Yİ UNUTTUM"

Buruk yaşananları şu sözlerle anlattı:
Dünya Kupası kadrosu yapmıştım. Ben orada Messi'yi koymayı unutmuşum. O heyecanla Maradona, Ronaldo, Pele derken Messi'yi unutmuşum. Cristiano Ronaldo'yu oradan alıp Messi'yi koyacağım.

Okan Buruk unutunca pişman oldu: Hemen düzeltti - Resim : 1

Oğlu Ali Yiğit'in de hatayı fark edenler arasında olduğunu belirten Buruk, "Ali Yiğit de 'Messi'yi koymadın' dedi. Ben de 'Oğlum o anda Maradona'yı koyup bir Arjantin şeyi olunca Messi'yi unuttum' dedim" diye ekledi.

HATA DÜZELTİLDİ

Arjantin'den iki efsaneyi aynı anda düşünürken birini atladığını kabul eden Buruk, Ronaldo'yu listeden çıkarıp yerine Messi'yi alacağını açıkladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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