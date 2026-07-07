Okan Buruk onayladı: Galatasaray teklif yaptı! Türkiye'ye gelmeyi çok istiyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesi için harekete geçti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katmak istiyor.

24 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Galatasaray, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak istemeyen Burnley'e yeni bir teklif yaptı.

Haberde, sarı-kırmızılıların 2 milyon euro kiralama, 22 milyon euro da zorunlu satın opsiyonu ile birlikte 24 milyon euroluk teklif yaptığı yazıldı.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk bu transfere onay verirken, Lesley'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüpte forma giymek istediği, bu nedenden dolayı Galatasaray'ın teklifi sonrası Türkiye'ye gelmeye can attığı belirtildi.

38 MAÇTA 5 SKOR KATKISI

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Lesley Ugochukwu, geçen sezon 38 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol atarken 2 de asist yaptı.