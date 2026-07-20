Okan Buruk ne dediyse oldu: Taraftarları şaşırtan sonuç

2026 FIFA Dünya Kupası İspanya ile Arjantin arasında oynanan final maçıyla sona erdi. New York'ta oynanan mücadelede tek golle galip gelen İspanya şampiyonluğa ulaştı.

Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un açıklamaları yeniden gündem oldu.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK FAVORİSİ İSPANYA"

Deneyimli teknik adam daha önce Dünya Kupası'na dair yaptığı açıklamada İspanya'nın şampiyon olacağını öne sürmüştü. Buruk, "Kadrosu tam olursa İspanya diyeceğim. İspanya çok formda ve oyun olarak çok güçlü. Genç ve birbirlerini tamamlayan bir takım. İlk favorim İspanya" ifadelerini kullanmıştı.

"GOL KRALI MBAPPE"

Okan Buruk, gol krallığı için ise "Mbappe. Milli takım performansına baktığımızda onu söyleyebilirim. Yamal da yine krallığın adaylarından biri" demişti. Fransız futbolcu, turnuvada 10 gol kaydederek Messi'yi geçti ve gol kralı oldu.

"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI BREZİLYA OLUR"

Okan Buruk, "Dünya Kupası'nın en büyük hayal kırıklığı hangi takım olur?" sorusuna cevabında "Brezilya diyeceğim. İyi bir takım olduğunu düşünüyorum ama çok fazla eksikleri var" sözlerini sarf etmişti. Brezilya son 16 turunda Norveç'e kaybederek turnuvaya veda etti.