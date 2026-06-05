Dursun Özbek Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilip mazbatasını alan başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili kararını verdi.

OKAN BURUK İLE YOLA DEVAM KARARI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görevde kaldığı sürede tecrübeli teknik adam ile yola devam etmek istiyor.

Özbek'in Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme uzatacağı ifade edildi.

MAAŞINDA 2 KATI ARTIŞ YAPILACAK

Okan Buruk'un yıllık ücretinde de Türk lirası bazında 2 kat artış yapılacağı yazıldı.

Tecrübeli teknik direktörün de en az 1 yıl daha takımda kalmak istediği ve Avrupa'dan gelebilecek olası tekliflere de kapıyı kapattığı aktarıldı.

4 SEZONDA 6 KUPA KAZANDI

2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, sarı-kırmızılılar ile geride bıraktığı 4 sezonda 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanarak toplamda 6 kez kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray'da 203 maça çıkan Buruk, 2.27'lik puan ortalaması yakaladı.