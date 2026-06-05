Dursun Özbek Okan Buruk kararını verdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile yola devam etme kararı aldı. Tecrübeli teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilip mazbatasını alan başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili kararını verdi.
OKAN BURUK İLE YOLA DEVAM KARARI
TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görevde kaldığı sürede tecrübeli teknik adam ile yola devam etmek istiyor.
Özbek'in Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme uzatacağı ifade edildi.
MAAŞINDA 2 KATI ARTIŞ YAPILACAK
Okan Buruk'un yıllık ücretinde de Türk lirası bazında 2 kat artış yapılacağı yazıldı.
Tecrübeli teknik direktörün de en az 1 yıl daha takımda kalmak istediği ve Avrupa'dan gelebilecek olası tekliflere de kapıyı kapattığı aktarıldı.
4 SEZONDA 6 KUPA KAZANDI
2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, sarı-kırmızılılar ile geride bıraktığı 4 sezonda 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanarak toplamda 6 kez kupa sevinci yaşadı.
Galatasaray'da 203 maça çıkan Buruk, 2.27'lik puan ortalaması yakaladı.