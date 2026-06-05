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Dursun Özbek Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile yola devam etme kararı aldı. Tecrübeli teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dursun Özbek Okan Buruk kararını verdi
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Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilip mazbatasını alan başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili kararını verdi.

OKAN BURUK İLE YOLA DEVAM KARARI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görevde kaldığı sürede tecrübeli teknik adam ile yola devam etmek istiyor.
Özbek'in Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme uzatacağı ifade edildi.

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MAAŞINDA 2 KATI ARTIŞ YAPILACAK

Okan Buruk'un yıllık ücretinde de Türk lirası bazında 2 kat artış yapılacağı yazıldı.
Tecrübeli teknik direktörün de en az 1 yıl daha takımda kalmak istediği ve Avrupa'dan gelebilecek olası tekliflere de kapıyı kapattığı aktarıldı.

4 SEZONDA 6 KUPA KAZANDI

2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, sarı-kırmızılılar ile geride bıraktığı 4 sezonda 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanarak toplamda 6 kez kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray'da 203 maça çıkan Buruk, 2.27'lik puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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