Okan Buruk Icardi defterini kapattı: Gönderin

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Arjantinli yıldızın menajeri Pino ve yönetim, İstanbul'da görüşme yapacak.

Pino, İstanbul'a davet edildi.

YÜZDE 50 İNDİRİM TALEBİ

Galatasaray yönetiminin yüzde 50 oranında maaşta indirim istemesi beklenirken, Icardi'nin alacağı süre yönünde garanti isteyeceği iddia edilmişti.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un Mauro Icardi ile ilgili raporu çıktı.

RAPORU DURSUN ÖZBEK'E SUNDU

Takvim'in haberine göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi ile ilgili raporunu Başkan Dursun Özbek'e sundu.

Buruk'un raporunda Arjantinli golcü için, "Icardi ile oynadığımızda puan ortalamamız ve oyun gücümüz düştü. Gönderilmesini istiyorum" dediği ifade edildi.

YÖNETİM KARARSIZ KALDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise sözleşmesi biten Icardi ile ilgili yeni bir aksiyon almak için beklemeye geçti.

Özbek, taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi ile anlaşılamaması durumunda taraftarın tepkisinden çekiniyor.