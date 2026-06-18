Okan Buruk Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray antipatisini açıkladı

Şampiyonluk yarışından derbi psikolojisine, Mourinho gerginliğinden TFF eleştirisine uzanan geniş bir yelpazede konuşan Okan Buruk'un değerlendirmeleri büyük yankı uyandırdı.

102 PUANLA KAZANILAN EN ZOR ŞAMPİYONLUK

Buruk, geride kalan sezonu Galatasaray tarihinin en zorlu şampiyonluk mücadelesi olarak nitelendirdi. Lig maratonunun yanı sıra 12 Şampiyonlar Ligi maçı oynadıklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Bazen '99 puan almış takım nasıl şampiyon olamaz?' diyorlar, çünkü öbür takım 102 puan aldığı için olamazsın" diyerek rakibin de son derece güçlü bir sezon geçirdiğinin altını çizdi. Buruk, yalnızca rakip ivmesi yavaşladığında tempoyu düşürebildiklerini, bu sezon ise maç maç vites artırmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

DERBİDE ŞAMPİYONLUK KAYGISI TAŞIMADI

Fenerbahçe derbisine 4 puan önde girdiklerini hatırlatan Buruk, mağlup olsalar dahi şampiyonluğu kaybetmeyeceklerini bildikleri için psikolojik açıdan sağlam bir zemine sahip olduklarını belirtti. Derbiyi kazanamamak gibi bir düşünceye hiç kapılmadığını ifade eden teknik direktör, sezon boyunca en çok üzüldüğü anların Young Boys maçları olduğunu da sözlerine ekledi. Taraftarların her ortamda kendilerini çiçeklerle karşıladığını anlatan Buruk, bu desteğin motivasyon kaynağına dönüştüğünü vurguladı.

AZİZ YILDIRIM'A TEBRİK, TFF'YE SERT ELEŞTİRİ

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'a tebriklerini ileten Buruk, bu durumun Türk futbolu için hayırlı olmasını diledi. Taraftarlar arasındaki mizahi rekabetin futbolu güzelleştirdiğini söyleyen Buruk, kendisiyle de dalga geçildiğini ancak bunları ciddiye almadığını aktardı. Öte yandan TFF Başkanı'na yönelik eleştirilerinde oldukça sert bir dil kullanan Buruk, federasyon liderinin tüm çıkışlarının Galatasaray'a yönelik olduğunu ve kulüplerine karşı açık bir antipati taşındığını doğrudan dile getirdi ve "TFF Başkanı'nın tüm çıkışları Galatasaray'a karşı oldu. Galatasaray'a antipatisi var" dedi.

İSMAİL KARTAL SÖZLERİ

Sezon boyunca karşılaştığı teknik direktörleri değerlendiren Buruk, Jorge Jesus'a karşı elde edilen galibiyetin ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Fenerbahçe'nin başında görev yapan İsmail Kartal'a ise beklenmedik bir övgü yöneltti. "Bu dört teknik adam içerisinde en başarılısı İsmail Hoca'ydı" diyen Buruk, Kartal'ın şampiyonluk kazanamamış olsa da puan ve oyun kalitesi bakımından son derece başarılı bir dönem geçirdiğini ifade etti.

MOURINHO GERGİNLİĞİNE İLK KEZ BU KADAR AÇIK YORUM

Türk futbolunun en çok konuşulan anlarından biri olan Mourinho olayına da değinen Buruk, Portekizli teknik direktöre karşı kin beslemediğini açıkça söyledi. Yaşanan fiziksel temasın refleks kaynaklı geliştiğini ve yere düşürücü nitelikte olmadığını belirten Buruk, o an yeniden yaşansaydı aynı hareketi yapmayacağını kabul etti. Ancak sözlerinin en çarpıcı bölümünde şu tespiti yaptı: "Aynı hareketi ben Jose Mourinho'ya yapsam 10 maç ceza alırdım."