Okan Buruk Fenerbahçe'nin gözdesini bizzat aradı: Bize gel!

Sezonu şampiyon olarak bitiren ve transfer çalışmalarına hemen başlayan Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olan ve yine gündeminde olan golcü futbolcu Vedat Muriç'i arayarak "Bize gel" dediği ve transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA HOCASIYDI

Vedat Muriç, 2018-2019 sezonunda Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı Çaykur Rizespor'da forma giymişti.

Sonraki sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Kosovalı futbolcu, 36 maçta 17 gol attı.

Ardından İtalya'nın Lazio takımına giden Muriç, sonra da İspanya'nın Mallorca takımına geçmişti.



Hemen her sezon transfer dönemlerinde yine Fenerbahçe'nin gündemine gelen 32 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Mallorca'da 36 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

Muriç'in Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı da iddia edildi.