Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı tebrik etti

İngiltere Championship play-off final maçında Middlesbrough'yu 1-0 yenen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

Hull City'e Premier Lig'i getiren golü 90+5'te McBurnie attı.

OKAN BURUK ACUN ILICALI'YI TEBRİK ETTİ

Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi sonrası Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, Acun Ilıcalı ile telefonda görüştü.

Görüntülü olarak yapılan görüşmede Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı Premier Lig'e yükseldikleri için tebrik etti.

ACUN ILICALI'DAN PAYLAŞIM

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselmelerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Hull’a geldiğim ilk günden beri beni harika bir şekilde karşılayan, çok güzel bir ülke ile çok güzel bir şehrin buluşmasıdır Hull City benim için. Hull City artık milyonlarca Türk taraftarı olan bir takım ve bu çok gururlandırıyor. Elimden geldiğince bu güzel birlikteliğe destek vermeye devam edeceğim'' ifadelerini kullandı.