Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak edilmeye başlandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği 4 futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede kendilerine yer bulamadı.

OKAN BURUK DEFTERLERİNİ KAPATTI

Galatasaray'da Victor Nelsson, Elias Jelert, Halil Dervişoğlu ve Metehan Baltacı, TFF'ye bildirilen listede yer almıyor.

4 futbolcuya lisans çıkarmayan Galatasaray'ın bu isimlerle yollarını ayırması bekleniyor.

İLK HAZIRLIK MAÇINDA ŞOV YAPTI

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Sezonun ilk maçında Galatasaray, rakibini 5-1'lik skorla yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş, Can Armando Güner, Berat Luş ve Arda Tagay attı.

Ümraniyespor'un tek golü ise Mustafa Eser'den geldi.

AVUSTURYA'DA 2 MAÇ OYNAYACAK

23 Temmuz Perşembe günü kamp için Avusturya'ya hareket edecek olan Galatasaray, iki hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, 24 Temmuz Cuma günü Monza, 27 Temmuz Pazartesi günü de Venezia ile karşılaşacak.

29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'a geri dönecek olan Galatasaray, 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Villarreal ile oynayacak.