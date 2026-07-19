Okan Buruk 35 maçta 8 gol atan forveti istedi: Yönetim harekete geçti

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi.

Şu ana kadar kadrosuna Lesley Ugochukwu’yu transfer eden sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

OKAN BURUK İSTEDİ: YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadro planlamasını yapan Galatasaray yönetimi, Icardi’nin ayrılığı sonrası hücum hattını güçlendirmek için flaş bir ismi gündemine aldı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Ligue 1 temsilcisi Nantes'ın genç forveti Matthis Abline'ı transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki golcü için ilk temasları kurduğu belirtilirken, Nantes cephesinin ise oyuncunun bonservisi için 20 ila 25 milyon euro arasında bir teklif beklediği ifade edildi.

35 MAÇTA 8 GOLÜ VAR

2025-26 sezonunda Nantes formasıyla 35 resmi maçta sahaya çıkan Matthis Abline, 8 gol ve 7 asistlik katkısıyla dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Hücum hattındaki hareketliliği, hızı ve farklı pozisyonlarda görev alabilme özelliğiyle öne çıkan 23 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray teknik ekibinin transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın, önümüzdeki günlerde Matthis Abline için Nantes ile görüşmelerini yoğunlaştırması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin gerçekleştireceği resmi temasların, transfer sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda belirleyici rol oynayacağı ifade edildi.