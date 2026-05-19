Oh veda etti: Umarım tekrar görüşürüz

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'la dün bir araya gelmiş, toplantının ardından da yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş teknik direktörlüğündeki 2. dönemi de böylece sona ererken, Hyeon-gyu Oh'tan çok duygusal bir veda mesajı geldi.

Siyah beyazlı takıma ara transferde katılan Güney Koreli futbolcu, oynadığı 16 maçın 15'inde ilk 11'de sahaya çıkarken, 8 gol atıp, 2 asist yaptı.

"BÜYÜK BİR ONURDU"

Hyeon-gyu Oh, Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Oh, şu ifadeleri kullandı:

"Beni Beşiktaş’a getirdiniz ve yeniden hayal kurmamı sağladınız. Benim için yaptığınız her şey için gerçekten minnettarım ve sizinle çalışmak büyük bir onurdu. Umarım bir gün tekrar görüşürüz. Çok teşekkür ederim hocam."