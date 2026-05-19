Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Oh veda etti: Umarım tekrar görüşürüz

Oh veda etti: Umarım tekrar görüşürüz

Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, Sergen Yalçın'a duygusal bir mesajla veda etti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Oh veda etti: Umarım tekrar görüşürüz

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'la dün bir araya gelmiş, toplantının ardından da yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş teknik direktörlüğündeki 2. dönemi de böylece sona ererken, Hyeon-gyu Oh'tan çok duygusal bir veda mesajı geldi.

Beşiktaşlı yıldızdan Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası olay paylaşımBeşiktaşlı yıldızdan Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası olay paylaşım

Siyah beyazlı takıma ara transferde katılan Güney Koreli futbolcu, oynadığı 16 maçın 15'inde ilk 11'de sahaya çıkarken, 8 gol atıp, 2 asist yaptı.

"BÜYÜK BİR ONURDU"

Hyeon-gyu Oh, Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Oh veda etti: Umarım tekrar görüşürüz - Resim : 2
Oh, şu ifadeleri kullandı:
"Beni Beşiktaş’a getirdiniz ve yeniden hayal kurmamı sağladınız. Benim için yaptığınız her şey için gerçekten minnettarım ve sizinle çalışmak büyük bir onurdu. Umarım bir gün tekrar görüşürüz. Çok teşekkür ederim hocam."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Sergen Yalçın
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro