Uzun yılların ardından Fenerbahçe ailesine yeniden kavuşmanın mutluluğunu dile getiren Çetin, bu davetin kendisi ve ailesi için son derece anlamlı olduğunu vurguladı. Eşi Melike Hanım ve çocuklarıyla birlikte büyük bir heyecan içinde olduklarını belirten Futbol Direktörü, göreve liyakatli isimlerle birlikte ilk günden hazır olduklarını ve Fenerbahçe ruhunu yeniden hatırlatmak için kolları sıvadıklarını açıkladı.

103 GOLLE HATIRLANAN SEZON REFERANS NOKTA OLDU

Çetin'in açıklamalarında en dikkat çekici vurgu, Fenerbahçe'nin 103 gol attığı o unutulmaz sezona yapılan göndermeydi. Taraftarın seyrederken keyif aldığı, çok gol pozisyonuna giren ve gol atan bir Fenerbahçe hedeflediklerini net biçimde ortaya koyan Çetin, bu anlayışın yeni dönemin futbol felsefesinin temel taşı olacağının sinyalini verdi ve şunları söyledi:

Öncelikle çok teşekkür ederim. Tekrar yuvaya dönmek, camiaya dönmek, taraftarımızla buluşmak gerçekten çok güzel. Özellikle eşim Melike Hanım ve çocuklarımla evimizde çok büyük bir heyecan var. Çünkü uzun yıllardan sonra böyle bir göreve layık görülüp davet edildim. Sayın Başkanımız, Efsane Başkanımızın liderliğinde sizin de yapmış olduğunuz vurgu üzerine artık bazı şeylere farklılık gelmesi adına futbol aklımızı ortaya koymak, Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve Fenerbahçe’de liyakat sahibi olan arkadaşlarım, hep birlikte bu göreve ilk günden itibaren hazırız. Bugün burada olmak, duygularımı açıklamaya çalışmak gerçekten heyecan verici. Bir müddet sonra daha detaylı konuşmak üzere çok mutlu olduğumu, her şeyin bilincinde, beklentilerin farkında ve bunların da üstesinden gelebilecek bir ortak akla sahip olduğumuzu belirtebilirim.

SAMANDIRA'NIN ENERJİSİ YÜKSELECEKTİR

Futbol Komitesi olarak yaklaşık iki aydır 7/24 çalıştıklarını aktaran Çetin, takımı istenen noktaya taşımak ve eksik mevkilerdeki oyuncu profillerini belirlemek için yönetim kurulu üyeleri Cihan Kamer ve Feridun Geçgel ile yoğun bir süreç geçirdiklerini söyledi. İsmail Kartal'ın sürece doğrudan dahil olmasıyla bu gücün daha da katlanarak ilerleyeceğini belirten Çetin, Samandıra'nın enerjisini yükseltmeyi en öncelikli hedefleri arasında saydı.

TARAFTAR MERKEZLİ FELSEFE

Çetin'in açıklamalarının özünde taraftarı her şeyin merkezine koyan bir yaklaşım öne çıktı. Enerjilerini taraftardan aldıklarını vurgulayan Futbol Direktörü, teknik çalışmalara geçmeden önce takım içinde Fenerbahçelilik kültürü ve değerleri üzerine özel bir takımdaşlık çalışması yapılacağını da duyurdu. Büyük Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğinin ve takımın nasıl oynaması gerektiğinin tam bilincinde olduklarını söyleyen Çetin, bu bilinçle hareket ettiklerini ve buna talip olduklarını açıkça ifade etti.