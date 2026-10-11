Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Nuri Şahin'i şaşkına çeviren soru: Salondakiler dondu kaldı

Nuri Şahin'i şaşkına çeviren soru: Salondakiler dondu kaldı

Konyaspor beraberliğinin ardından Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin'e yöneltilen soru olay oldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Nuri Şahin'i şaşkına çeviren soru: Salondakiler dondu kaldı

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

ŞAŞKINA ÇEVİREN SORU

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Nuri Şahin'e yöneltilen soru şaşkınlıkla karşılandı. Avrupa elemelerini hatırlatan bir basın mensubu, "Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'a karşı kazanmasıyla siz Avrupa'ya gittiniz ama ilk turdan elendiniz, ilahi adalet diyebilir miyiz?" dedi.

"ÖZÜR DİLEYECEK DEĞİLİM"

Başakşehir basın sorumlusu soruya sert tepki gösterirken Nuri Şahin ise "Eğer Başakşehir olarak biz sezonu 5. bitirdiysek ve Trabzonspor kupayı kazandığı için bizi Avrupa'ya taşıdıysa bunun için özür dileyecek değilim. Bunda adaletlik bir şey yok" yanıtını verdi.

SORUYA TEPKİLER YÜKSELDİ

Genç teknik adama yöneltilen bu soru sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar soru nedeniyle basın mensubuna eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Nuri Şahin Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro