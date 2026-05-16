Nuri Şahin: İnşallah Trabzonspor kazanır

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, ligi istedikleri noktada bitirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

''ÇOK MUTLUYUM''

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Enteresan bir maç oldu iyi bir oyun sergileyemedik, çok erken gol bulduk. Gaziantep'in de etkili olduğu anlar oldu, artık performans analizine gerek yok. Sezonu olmamız gereken yerde bitirdiğimiz için çok mutluyum." dedi.

''İNŞALLAH TRABZONSPOR KAZANIR''

Ligde yaşanan rekabet dolayısıyla Göztepe ve Samsun'a teşekkür eden Şahin, "Çok kaliteli bir yarış oldu, çok mutluyum oyuncularımı tebrik ediyorum Gaziantep FK'ye gelecek sezon başarılar diliyorum. Başakşehir'in her zaman hedefi var. Ben de o yarışta olmak istiyorum, Avrupa konusu şu an bizim elimizde değil ama İnşallah Trabzonspor kazanır. Biz elimizden geleni yaptık, bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse mutlu oluruz." diye konuştu. (AA)