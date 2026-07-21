Vedat Muriqi'nin ardından bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Serhou Guirassy transferini bitirmek istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Borussia Dortmund ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun bonservis beklentisini aşağıya çekebilmek için Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin'i devreye soktu.

NURİ ŞAHİN'DEN YARDIM İSTENDİ

Borussia Dortmund tarihinde A Takım formasını giyen en genç oyuncular arasında yer alan ve yıllar sonra aynı kulüpte teknik direktörlük koltuğuna oturan Nuri Şahin'in, Alman deviyle kurduğu güçlü bağların transfer sürecinde değerlendirilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe yönetiminin, deneyimli çalıştırıcıyla gerçekleştirdiği görüşmede Borussia Dortmund cephesiyle olan ilişkilerinden destek istediği ve olası transfer görüşmelerinde bu bağlantıların önemli bir rol oynamasının beklendiği öğrenildi.

YAKIN İLİŞKİSİNİN AVANTAJINI KULLANACAK

Nuri Şahin'in yalnızca Borussia Dortmund yönetimiyle kurduğu güçlü bağların değil, geçtiğimiz sezon birlikte görev yaptığı Serhou Guirassy ile olan yakın ilişkisinin de transfer sürecinde önemli bir avantaj olarak görüldüğü öğrenildi.

Gineli golcünün karakterini, oyun yapısını ve kariyer hedeflerini yakından tanıyan deneyimli teknik adamın, Fenerbahçe'nin projesini oyuncuya en doğru şekilde anlatarak ikna sürecine katkı sunması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetim de Şahin'in hem kulüp hem de oyuncu nezdindeki etkisinin transfer görüşmelerine olumlu yansımasını umut ediyor.

MAKUL SEVİYEYE İNMESİ BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli yönetim, Borussia Dortmund'un talep ettiği yüksek bonservis bedelini daha makul seviyelere çekebilmek için temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde önemli mesafe kat etmeyi amaçlayan Fenerbahçe, Nuri Şahin'in sürece dahil olmasıyla birlikte hem iki kulüp arasındaki pazarlıkların daha hızlı ilerlemesini hem de transfer görüşmelerinin olumlu bir noktaya ulaşmasını hedefliyor. Yönetim, deneyimli teknik adamın sahip olduğu güçlü ilişkilerin anlaşmanın önünü açabilecek önemli bir etken olacağına inanıyor.

TÜM İMKANLAR DEVREYE SOKULDU

Teknik direktör İsmail Kartal'ın transfer listesinin zirvesinde yer alan Serhou Guirassy için Fenerbahçe'de çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız golcüyü kadrosuna kazandırarak yaz transfer döneminin ses getiren hamlelerinden birine imza atmak için tüm imkanlarını devreye sokmuş durumda.

Hem oyuncu cephesiyle hem de kulübüyle temaslarını sürdüren yönetim, transferi olumlu sonuçlandırabilmek adına yoğun mesai harcıyor.

Gözler Borussia Dortmund cephesinden gelecek yanıta çevrildi.