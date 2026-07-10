Novak Djokovic yıkıldı: Wimbledon'da finalin adı belli oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde finalin adı belli oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek erkeklerde yarı final müsabakaları oynandı.

NOVAK DJOKOVIC FIRSATI KAÇIRDI

Son Wimbledon şampiyonu İtalyan tenisçi Jannik Sinner, 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Novak Djokovic'i 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek finale çıktı.

ALEXANDER ZVEREV DE SET VERMEDİ

Alman Alexander Zverev ise Büyük Britanyalı sporcu Arthur Fery'i 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez Wimbledon'da finale yükseldi.

FİNAL 12 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ

Wimbledon'da Sinner-Zverev finali, 12 Temmuz Pazar günü merkez kortta oynanacak.

Jannik Sinner daha önce Wimbledon'ı bir kez kazandı. Alexander Zverev ise ilk grand slam şampiyonluğumu geçtiğimiz Fransa Açık'ta yaşadı.