Norveç'i Bellingham bitirdi: VAR iptal etti İngiltere turu geçti

2026 Dünya Kupası'na damgasını vuran Norveç'in rüyasını İngiltere bitirdi. Normal süresi 1-1 berabere biten maçta Norveç'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen İngiltere, yarı finale çıktı.

Maça iyi başlayan Norveç, 36. dakikada Odegaard'ın pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Schjelderup'un uzak köşeye gönderdiği top, direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

İngiltere ilk yarı bitmeden karşılık verdi. 45+2. dakikada sol kanattan gelişen İngiltere atağında Gordon'un pasıyla ceza alanına giren Bellingham, Heggem'e rağmen yerden yaptığı vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1.

55. dakikada İngiltere ceza alanında yaşanan karambolde Berg vurdu, top kaleci Pickford'dan döndü. Pozisyonun devamında Heggem topu ağlara gönderdi ancak Haaland'ın Anderson'a faul yaptığı gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

76. dakikada Norveç direğe takıldı. Aursnes'in ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Heggem'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Normal süresi 1-1 biten maçta uzatmaların ilk dakikasında İngiltere golü attı.

93. dakikada Rodgers'ın uzak mesafaden sert şutunda kaleci Nyland'dan seken topu Bellingham tamamladı ve İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi.

99. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Spence, Bobb'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turpin önce penaltı noktasını gösterdi, VAR incelemesinin ardından kararını iptal etti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan İngiltere, son 4 takım arasına kaldı.

NORVEÇ-İNGİLTERE: 1-2

Stat: Miami

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Norveç: Nyland, Ryerson (Dk. 60 Aursnes), Ajer, Heggem (Dk. 91 Ostigard), Moller Wolfe (Dk. 90 Pedersen), Berge, Odegaard, Berg, Schjelderup (Dk. 68 Nusa), Haaland (Dk. 106 Larsen), Sörloth (Dk. 68 Bobb)

İngiltere: Pickford, Konsa (Dk. 89 Rodgers), Stones, Guehi, O'Reilly (Dk. 86 Spence), Anderson, Rice (Dk. 46 Eze), Madueke (Dk. 46 Saka), Bellingham (Dk. 111 Burn), Gordon (Dk. 71 James), Kane

Goller: Dk. 36 Schjelderup (Norveç), Dk. 45+2 ve Dk. 93 Bellingham (İngiltere)

Sarı kart: Dk. 117 Ajer (Norveç) (AA)