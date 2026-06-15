Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler

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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ev sahipliğinde gerçekleşecek ikinci haftada Almanya, Belçika, Brezilya, Çin ve Fransa takımları mücadele edecek. Ankara'da beş gün boyunca dünyanın en iyi takımlarının mücadelesine sahne olacak VNL ikinci hafta maç programı şu şekilde: