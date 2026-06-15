Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler
Filenin Sultanları nikahta buluşturdu. Şıklıklarıyla göz kamaştıran sultanlar nikahta atılan imzalar kurumadan kampa döndü. Millerler Ligi maçları başlıyor.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta heyecanı Ankara'da yaşanacak. 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta karşılaşmaları, 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ev sahipliğinde gerçekleşecek ikinci haftada Almanya, Belçika, Brezilya, Çin ve Fransa takımları mücadele edecek. Ankara'da beş gün boyunca dünyanın en iyi takımlarının mücadelesine sahne olacak VNL ikinci hafta maç programı şu şekilde:
17 Haziran Çarşamba
12.30 Almanya - Çin
16.00 Fransa - Brezilya
19.30 Türkiye - Belçika
18 Haziran Perşembe
16.00 Belçika - Brezilya
19.30 Türkiye - Fransa
19 Haziran Cuma
16.00 Fransa - Çin
19.30 Belçika - Almanya
20 Haziran Cumartesi
16.00 Çin - Brezilya
19.30 Türkiye - Almanya
21 Haziran Pazar
12.30 Belçika - Fransa
16.00 Almanya - Brezilya
19.30 Türkiye - Çin
Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. etap maçlarında şu kadroyla mücadele edecek:
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Liberolar: Eylül A. Yatgın, Gizem Örge
Orta oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Pasör çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Filenin Sultanları, zorlu maçlar öncesinde nikah töreninde buluştu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın oğlu Cem Üstündağ, Julia Wurm ile evlendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızları nikah törenine tam kadro katıldı.
Filenin Sultanları, birbirinden şık kıyafetlerle törene damgasını vurdu.
Gizem Örge ile Cansu Özbay, selfi yaparak anı ölümsüzleştirdi.
Nikahta atılan imzalar kurumadan Filenin Sultanları kampa geri döndü ve Milletler Ligi Ankara etabı için çalışmalar kaldığı yerden devam etti.