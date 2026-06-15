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Halk TV Spor Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler

Filenin Sultanları nikahta buluşturdu. Şıklıklarıyla göz kamaştıran sultanlar nikahta atılan imzalar kurumadan kampa döndü. Millerler Ligi maçları başlıyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 1
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta heyecanı Ankara'da yaşanacak. 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta karşılaşmaları, 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 2
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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ev sahipliğinde gerçekleşecek ikinci haftada Almanya, Belçika, Brezilya, Çin ve Fransa takımları mücadele edecek. Ankara'da beş gün boyunca dünyanın en iyi takımlarının mücadelesine sahne olacak VNL ikinci hafta maç programı şu şekilde:

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 3
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17 Haziran Çarşamba
12.30 Almanya - Çin
16.00 Fransa - Brezilya
19.30 Türkiye - Belçika

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 4
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18 Haziran Perşembe
16.00 Belçika - Brezilya
19.30 Türkiye - Fransa

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 5
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19 Haziran Cuma
16.00 Fransa - Çin
19.30 Belçika - Almanya

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 6
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20 Haziran Cumartesi
16.00 Çin - Brezilya
19.30 Türkiye - Almanya

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 7
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21 Haziran Pazar
12.30 Belçika - Fransa
16.00 Almanya - Brezilya
19.30 Türkiye - Çin

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 8
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. etap maçlarında şu kadroyla mücadele edecek:

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 9
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Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 10
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Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 11
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Liberolar: Eylül A. Yatgın, Gizem Örge

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 12
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Orta oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 13
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Pasör çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 14
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Filenin Sultanları, zorlu maçlar öncesinde nikah töreninde buluştu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın oğlu Cem Üstündağ, Julia Wurm ile evlendi.

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 15
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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızları nikah törenine tam kadro katıldı.

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 16
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Filenin Sultanları, birbirinden şık kıyafetlerle törene damgasını vurdu.

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 17
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Gizem Örge ile Cansu Özbay, selfi yaparak anı ölümsüzleştirdi.

Nikahta imzalar kurumadan kampa oradan maça! Filenin Sultanları'na çetin ceviz rakipler - Fotoğraf: 18
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Nikahta atılan imzalar kurumadan Filenin Sultanları kampa geri döndü ve Milletler Ligi Ankara etabı için çalışmalar kaldığı yerden devam etti.

Filenin Sultanları Milli Takım Ankara Brezilya Fransa Zehra Güneş
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