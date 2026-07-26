Nihat Özdemir'den Fenerbahçe açıklaması: Gerek yok!

Fenerbahze Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Chobani Stadyumu'nun yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için çalışmalarını sürdürürken, Nihat Özdemir'le ilgili de bir iddia ortaya atıldı.

Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı yaptığı sırada şike açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş, kurul kararını beklemeden üyelikten istifa etmişti.

SporON Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu, "Fenerbahçe stadyum için birtakım izinleri almaya başladı, süreç devam ediyor. Sayın Nihat Özdemir’in tekrardan Futbol A.Ş.’ye alınması planlanıyor. Stadın tüm projesi ve masraflarını Nihat Özdemir’in üstleneceği bir planlama var" demişti.

"OĞLUM ZATEN YÖNETİM KURULUNDA"

Nihat Özdemir'in ise bu iddia üzerine "Böyle bir planın içinde olmam. Oğlum zaten yönetim kurulunda. Fenerbahçe’ye katkı sağlamak için illa Futbol A.Ş.’de olmama gerek yok" dediği belirtildi.

Gazeteci Mehmet Arslan, katıldığı Youtube programında “Nihat Özdemir'i aradım ve kendisiyle konuştum. Stadyum çalışmalarında başlıca rol üstlenip üstlenmediğini sordum. 'Sayın Nihat Özbağı, stadın büyütülmesi çalışmalarını yürütüyor. Kendisi ne tür bir destek isterse o desteği vermeye hazırız. Zaten şu anda 4-5 mühendisimiz de bu çalışmalar için destek veriyor' dedi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu ise, "Nihat Özdemir’in yakın çevresinden az önce bir telefon aldım. Aktarılan bilgiye göre Özdemir, Futbol A.Ş.’de görev almasının şart olmadığını ifade etti. 'Benim oğlum zaten yönetim kurulunda. Fenerbahçe’ye katkı sağlamak için illa Futbol A.Ş.’de olmama gerek yok. Stadyum projesi başta olmak üzere kulübün ihtiyaç duyduğu her konuda maddi ve manevi desteğe hazırım' demiş. Yakın çevresi, Nihat Özdemir’in yönetime her alanda destek vermeye hazır olduğunu özellikle vurguladı" dedi.