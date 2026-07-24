Nihat Özdemir Fenerbahçe'ye dönüyor: Görevi belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Chobani Stadyumu'nun yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, stadın daha modern ve yüksek kapasiteli bir hale getirilmesi için kısa sürede gerekli inşaat izinlerini almayı planlıyor.

"NİHAT ÖZDEMİR'İ FUTBOL A.Ş.'YE ALMAYI PLANLIYOR"

İzinlerin kısa sürede tamamlanıp tadilat çalışmalarına başlanması planlanırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. SporON Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, Nihat Özdemir'i Futbol A.Ş.'ye almayı planlıyor.

Sercan Hamzaoğlu konuşmasında "Fenerbahçe stadyum için birtakım izinleri almaya başladı, süreç devam ediyor. Sayın Nihat Özdemir’in tekrardan Futbol A.Ş.’ye alınması planlanıyor. Stadın tüm projesi ve masraflarını Nihat Özdemir’in üstleneceği bir planlama var" sözlerini sarf etti.

ÜYELİKTEN İSTİFA ETMİŞTİ

Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı yaptığı sırada Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Özdemir, kurul kararını beklemeden üyelikten istifa etti.