Nihat Kahveci, ABD galibiyetinin ardından Montella'ya yüklendi:

Bu kadar inat bir teknik direktör görmedim. Yarın yollarım!

"YARIN YOLLARIM"

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na ABD'yi 3-2 yenerek galibiyetle veda etmesinin ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci, Vincenzo Montella'ya sert çıktı. Kahveci'nin sözleri adeta bir fırtınaya dönüştü:

Bak! Son dakika golüyle 3-2 yendik, yarın yollarım. Ben bu kadar inat bir teknik direktör görmedim. Bu turnuvada bir şey oldu hocaya, bu kadar değildi. Yarın yollarım, yarın yollarım!"

"NEDİR BU KADAR AÇIKLAMA YA!"

Kahveci, Montella'nın turnuva boyunca yaptığı açıklamaları da hedef aldı. İstatistik vurgusunu, Fatih Terim ile yaşanan gerilimi ve şampiyonluk söylemlerini tek tek sıralayan yorumcu öfkesini şu sözlerle dışa vurdu:

Hak ediyor. Hala laf sokuyor. İstatistikler, istatistikler... Dünya Kupası'nı kazanırız, kazanmaya gidiyoruz... En karakterli jenerasyon... 62 şut attık... Kader kısmet, Allah nasip etmedi... Nedir bu kadar açıklama ya!

"SABAH 4'TE KALKAN İNSANLAR VARDI"

Kahveci'nin en duygusal çıkışı ise taraftarlara adandı. Turnuva boyunca erken saatlerde uyanan ve meydanlara koşan milyonları hatırlatan yorumcu, Montella'ya doğrudan seslendi:

Sizin düşmanınız yok ya bu ülkede! Sabah 4'te, 5'te, 6'da kalkan insanlar vardı, meydanlara gitti. Bugün gidemediler, kimin yüzünden gidemediler! Yeter abi! Yendiği maçtan sonra elini güçlü hissedip insanlara laf söylemesin.